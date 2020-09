Vovó de 103 anos pede cerveja gelada para celebrar recuperação da covid-19

Jennie Stejna, de 103 anos, lutou por mais de 20 dias contra a covid-19 na casa de repouso na cidade de Wilbraham, em Massachusetts (EUA), onde vive, e em muitos momentos todos acharam que ela estava perdendo a batalha.

A doença foi diagnosticada em abril e quando todos se deram conta da gravidade da situação, a família foi chamada para se despedir de Jennie.

Quando questionada pelos familiares se estava pronta para seguir para o céu, ela declarou que já tinha passado de sua hora, mas estava em paz para prosseguir.

Mas contra todas as apostas e prognósticos, Jennie sobreviveu ao vírus e se recuperou. Em maio, o novo teste negativo reafirmou que ela estava totalmente livre da covid-19.

Sua recuperação deixou médicos e familiares espantados, mas mais desorientados ainda ficaram quando ela fez um pedido especial para comemorar sua recuperação: uma garrafa de cerveja gelada, uma de suas antigas paixões.

A notícia tomou conta das redes e a Bud Light, cerveja preferida de Jennie, tuitou a história e garantiu que sua próxima cerveja seria por conta da cervejaria. (Com Wzzm13.com)

The news we need right now. Your next beer is on us, Jennie. 💙 https://t.co/Y2qqBn6Bgn

— Bud Light (@budlight) May 27, 2020