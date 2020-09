Vídeo que mostra como cobra-rei já nasce pronta para atacar faz sucesso no Twitter

O vídeo do nascimento de uma cobra está fazendo sucesso nas redes sociais. A gravação mostra o animal recém saindo do ovo e gerou comentários no Twitter.

De acordo com o portal Mangalam, trata-se de uma cobra-rei, uma das mais venenosas do mundo. Ela conhecida por poder literalmente “levantar” até um terço do seu corpo, que pode chegar a mais de 5 metros.

This newly-hatched baby King Cobra. pic.twitter.com/lZadTlmoj1 — Life on Earth (@planetpng) September 18, 2020

Quando adulta, a cobra-rei pode se levantar o suficiente para olhar nos olhos de uma pessoa e ainda avançar para atacar, segundo a National Geographic.