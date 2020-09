Urso faminto invade loja de conveniência e avança em funcionário

Imagine você estar trabalhando em uma loja de conveniência e receber um cliente um tanto quanto diferente. Esse é o caso de um estabelecimento da Califórnia, Estados Unidos que recentemente foi invadido por um urso, sim um urso.

O momento foi registrado por uma câmera de segurança do local e foi um período de tensão, de acordo com o relato de um funcionário.

Em entrevista ao canal de notícias local, WKRN-TV, Paul Heigh, diz ter sentido medo, mas também faz piada com a situação: “Foi meio assustador. Sim, eu não vou mentir. Esta tarefa definitivamente não está na descrição do trabalho. Lutar contra ursos não estava na descrição do trabalho”, finaliza.

O homem esclarece ainda que tentou retirar o animal da loja, mas que não prosseguiu após o urso faminto ter avançado nele.

Quer assistir a este momento? Veja o vídeo abaixo divulgado em um canal no YouTube.