Momento fofura! Conheça o Quokka, considerado o animal mais feliz do mundo

Você já ouviu falar no Quokka? Esse marsupial de aproximadamente 50 cm é conhecido como o animal selvagem mais feliz do mundo, isso porque seus traços físicos fazem com que ele pareça estar sorrindo a todo o momento.

No Brasil, ele ainda é pouco conhecido, isso porque sua maior população fica localizada na Austrália. E embora seja considerado um animal selvagem, os Quokkas são acostumados à presença humana, mas claro, com certa limitação.

Se você um dia quiser conhecer um Quokka em espécie, terá que viajar à Ilha de Rottnest, local de maior concentração destes marsupiais.

Além do sorriso característico, há quem diga que os Quokkas parecem pequenos ursinhos de pelúcia. Fofos, né? E você o que achou?