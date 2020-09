Médica picada por cobra em cachoeira tem alta e visita Santuário de Aparecida

View this post on Instagram

Em minhas orações pedi incansavelmente que Deus me desse a cura e que nossa Senhora intercedesse por mim e me protegesse com seu manto sagrado. Assumi um compromisso com o Senhor, e hoje vim honrar minha palavra em Aparecida do Norte: agradecer o milagre que aconteceu na minha vida! Eu, minha mãe e meu namorado passamos o dia em agradecimento e oração 🙏 Teve até chuva de bençãos 🌧😍 Estamos retornando pra SP com o coração ainda mais cheio de #gratidao , de #paz , de #amor e de #fé 📿 Desejo um inicio de semana abençoado pra todos vocês! Escreva aqui como será a sua semana 👇🏻 A minha será de muita alegria, de comemoração, de positividade, de amor e de cura por completo! #amém