Homem é atacado por crocodilo, após ser flagrado defecando em canal na Índia

Um fato inusitado e sério aconteceu recentemente na cidade de Kheri, na Índia. Um homem foi atacado por um crocodilo ao tentar defecar perto de um canal de irrigação.

De acordo com o portal de notícias local, Times Of India, o réptil mordeu a mão direita do homem e tentou arrastá-lo para água.

Em entrevista ao jornal indiano, o responsável pelo serviço de resgate disse que o estado do homem é estável. “Enviamos uma equipe para investigar o incidente. A condição da vítima é estável. Nossas equipes de resgate estão sempre em alerta”, finalizou.

Por fim, é importante que reforçar que outros casos semelhantes foram registrados, inclusive alguns levando as vítimas a óbito. Em 28 de julho, um homem foi morto por crocodilos ao tomar banho na Reserva de Tigres de Dudhwa.