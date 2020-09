Barco explode na Itália e vídeo registra mulher sendo arremessada no mar

Um vídeo divulgado recentemente nas redes sociais impactou e ainda segue chocando milhares de internautas. A gravação feita no final do mês de agosto, mostra o momento em que um barco explode na Itália e arremessa uma mulher no mar.

Nas imagens é possível ver que o fato acontece quando a mulher entrega a mangueira de abastecimento a um homem, que assustado com a situação também pula na água para não ser atingido pelos estilhaços. Segundos depois pode-se enxergar também outras pessoas saltando do barco que havia explodido e outro indivíduo levando um tombo ao tentar fugir.

O momento é de pânico e assustou os tripulantes. Na gravação é possível ouvir os gritos.

A gravação foi divulgada por um canal no YouTube. Confira abaixo: