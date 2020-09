Ladrão devolve celular roubado por não saber utilizá-lo

Um homem passou por uma situação inusitada recentemente na cidade de Jamalpur, na Índia. No dia 4 de setembro ele teve o celular roubado em uma loja de doces, porém cerca de uma semana depois teve o aparelho devolvido, pois o ladrão não sabia utilizá-lo.

Segundo o portal de notícias Hindustan Times local e relatos da polícia, o responsável pelo roubo foi um funcionário da loja de 22 anos. O homem teria esquecido seu aparelho de aproximadamente Rs 45.000, o equivalente a R$ 3295,86, na loja de doces e ao retornar rapidamente, não conseguiu encontrá-lo, pois o dispositivo já estava desligado.

O dono do celular prestou queixa à polícia por não ter conseguido encontrar seu aparelho e seguiu tentando contato, até que no domingo, finalmente o homem responsável pelo roubo resolveu atender a ligação, dizendo que queria devolver o aparelho, pois não sabia como utilizá-lo e que estava arrependido do que fez.

Foi então que o dono e a polícia foram até o local para recuperar o dispositivo no mesmo dia, feito com sucesso.

Devido o arrependimento e a devolução, o homem que teve o celular roubado não seguiu com a denúncia contra o rapaz.