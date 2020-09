Vídeo: Terraplanista morre após cair de mais de 1,5km de altura com foguete caseiro

Um acidente que aconteceu em fevereiro de 2020, no deserto de Barstow, na Califórnia, até agora choca muitas pessoas. O terraplanista Mike Hughes, de 64 anos, morreu após cair de mais de 1,5 km de altura com um foguete caseiro.

Segundo o portal Mundo Conectado, Hughes estava acompanhado pelo time do Science Channel e seu objetivo era conseguir provas de que a Terra não é redonda, mas sim plana.

O momento trágico foi registrado pelo jornalista Justin Chapman em sua conta do Twitter, que junto com as imagens comentou o seguinte: “Mad Mike Hughes acaba de se lançar em um foguete movido a vapor que ele mesmo fez e pousou com força total. Muito provavelmente não sobreviveu”. E sim, infelizmente ele não sobreviveu.

Nas imagens é possível ver quando o foguete se choca contra o solo em forte impacto.