Porchat, Djamila e Thelminha integram feira de incentivo a vestibulandos da rede pública

Viver os últimos anos de escola não é fácil, e torna-se ainda mais difícil na rede pública, onde recursos para o aprendizado e a motivação do aluno são mais escassos. No entanto, adicionar a este cenário uma crise de saúdes sem precedentes e a paralisação súbita das aulas presenciais pode ser um grande baque para qualquer aluno.

Para ajudar estudantes de todo país a recuperar sua motivação para adentrar o ensino superior, a produtora Araucária Agência Cultural, em parceria com a Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC), realiza o Universidade Por Um Dia #EmCasa – edição online do evento realizado presencialmente no Rio nos últimos três anos.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Versão presencial do Universidade por Um Dia / Divulgação

Entre os dias 21 e 15 de setembro, um time de professores, psicológos, comunicadores e artistas participará de uma série de lives nas redes sociais, com missão levar informação de forma democrática e diminuir os efeitos da desigualdade no acesso ao ensino superior, que continua restrito no Brasil. A organização também inclui cerca de 300 voluntários, que, neste ano, permitem que o evento se expanda de forma online para todo o país.

A lista de convidados ainda inclui o ator e comediante Fábio Porchat, que conversará ao vivo sobre as diferentes realidades dos estudantes de ensino médio no Brasil; e a médica e campeã do Big Brother Brasil 2020, que participa de uma conversa sobre o racismo estrutural no acesso à universidade junto à filósofa Djamila Ribeiro.

Toda a programação poderá ser acessada através do site do projeto, por onde os jovens poderão completar também o Desafio Por Um Dia (25/09, 14h às 18h) e concorrer a prêmios como cursos, notebook, tablet e livros. Para isso, eles deverão percorrer diferentes ambientes virtuais para realizar o teste vocacional, participar da feira de carreiras, informar-se sobre os programas de acesso ao ensino superior e conhecer as universidades parceiras. Em cada uma das etapas, será desbloqueada uma palavra-chave e, ao fim do percurso, eles terão de escrever uma frase criativa de até 400 caracteres utilizando todas elas.

A organização do evento vem repensando seu formato desde abril para fornecer uma experiência online tão sólida quanto a presencial. “Antes nós poderíamos trazer até 3 mil participantes para a Cidade Das Artes, na Barra da Tijuca. Hoje, não temos mais esse limite. É uma grande oportunidade, mas também um desafio”, ressalta o diretor da Araucária Agência Cultural, Miguel Colker.