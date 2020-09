Menino de 12 anos adota tigre de bengala como presente de aniversário

Um menino de 12 de anos, morador da Índia, tomou uma decisão inusitada em seu aniversário. Para celebrar mais um ano de vida, ele adotou um tigre de bengala chamado “Sankalp”, por um período de 3 meses, no Zoológico de Nehru, em Hyderabad.

Para que o desejo fosse atendido, o menino pagou a quantia de Rs 25.000, o equivale a R$ 1831,03 (conversão de 19/09/2020, às 19h03), para ter o animal sobre seu poder por este período.

Segundo o site Hindustan Times com base em um comunicado oficial, o pequeno Chinmay Siddharth Shah visitou o escritório do zoológico junto com o pai, Siddharth Kantilal Shah, local onde entregaram o cheque com o valor correspondente ao vice-curador do Parque Zoológico de Nehru, em Hyderabad, A Nagamani.

O portal explica ainda, que devido à esta iniciativa, outros animais também foram adotados no mesmo dia.

Nagamani agradeceu pelo gesto de afeto e amor apresentados através da adoção dos animais e principalmente pelo interesse em preservar a vida selvagem. Ele convidou também mais pessoas a continuarem com a prática.