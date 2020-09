Garoto bate bicicleta em carro e deixa bilhete: “Desculpa, me desiquilibrei”

Benício, de 7 anos, estava andando de bicicleta com seu pai na rua quando perdeu o equilíbrio e acabou batendo em um carro que estava estacionado, em Curitiba

Incomodado por ter riscado o carro, o garoto resolveu deixar um bilhete com pedido de desculpas. O bilhete dizia:

“Desculpa, eu bati no seu carro, me desequilibrei na bicicleta” e seguia com os dados do telefone de seu pai.

Reprodução / Twitter

De acordo com o pai de Benício, o garoto ficou incomodado e chegou a pegar o pouco dinheiro que tinha guardado para ajudar a pagar o estrago.

O dono do carro disse que viu o bilhete, mas nem havia notado os arranhões na lataria. “Eu achei o gesto de uma doçura e honestidade muito grande, disse.(Com G1)