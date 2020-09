Cachorrinho chora após ser obrigado por dono a comer alimento picante na China

Um fato que aconteceu na China está revoltando milhares de internautas, um cachorrinho é registrado chorando, após seu dono obrigá-lo a comer um alimento picante.

A situação que gerou indignação nas pessoas aconteceu em uma live feita pelo homem, em que as imagens mostram o pastor alemão comendo o prato com pimenta.

Segundo o portal chileno Meganotícias em sua página do Instagram, com base em informações de veículos de comunicação chineses, esta iniciativa faz parte de uma tendência asiática conhecida como “Mukbang”, que se baseia em que as pessoas como uma alta quantidade de comida enquanto são gravadas.

As autoridades locais proibiram a prática e por isso, de acordo com o Meganotícias, que os registros agora são feitos com animais.