Cachorra é abandonada com carta dizendo que seu dono perdeu emprego

O controle de animais recebeu uma denúncia de um cachorro pastor alemão abandonado amarrado em uma árvore há vários dias no condado de Johson County, em Indiana.

Quando foram checar, encontraram uma cadela chamada Roadie, da raça pastor alemão, amarrada a um tronco de árvore, sem água ou comida.

Ao seu lado, no tronco da árvore, uma carta foi deixada. Ela dizia: “Eu era uma garota mimada, meu pai me deu meu próprio sofá para deitar e minha própria cama de espuma”, dizia.“Mas meu pai perdeu o emprego e também sua casa com o covid-19.”

Roadie tem apenas 18 meses. Ela foi encaminhada ao veterinário e passa bem. Agora, ela será encaminhada para adoção.

De acordo com o centro de controle de animais, o número de animais abandonados cresceu muito nos últimos meses devido à pandemia.

No entanto, responsáveis pelo centro criticaram a maneira como a cadela foi deixada, presa à árvore, abandonada à própria sorte. Ela deveria ter sido encaminhada por seus donos ao abrigo local, de acordo com eles. (Com informações da Kens5)