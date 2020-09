Vídeo: motoristas confundem dirigível com OVNI

Um objeto brilhante voando sobre o céu de New Jersey, nos Estados Unidos, causou um imenso engarrafamento em uma grande avenida da cidade, com dezenas de pessoas filmando o que todos acreditavam ser uma nave alienígena.

Na imagem, é possível ver claramente o objeto voador parado no ar, de aparência cilíndrica, e com uma forte luz brilhando.

Em poucos minutos, dezenas de vídeos com as hashtags #alien, #ET e #UFO tomaram conta das principais redes sociais.

Foi com certo alívio e muita frustração que algumas horas depois os internautas ficaram sabendo que a ‘nave espacial’ era na verdade o dirigível da Goodyear, que estava estacionado acima do MetLife Stadium, onde os New York Giants enfrentavam os Pittsburgh Steelers. (Com Complex.com)

Veja alguns vídeos:

I still can’t believe a UFO was spotted in New Jersey today! pic.twitter.com/ipi8S3caSz — 🤮 (@YoSoyHendejo) September 15, 2020

Hi why is literally nobody talking about how there was a genuine ufo sighting in New Jersey 😀 pic.twitter.com/2A6u476bdX — jack j (@ThatVeganC00CH) September 15, 2020