Vídeo: Médica picada por cobra em cachoeira faz live do hospital

Ainda se recuperando das picadas da cobra jararaca que recebeu quando tomava banho em uma cachoeira no Mato Grosso, a médica Dieynne Saugo aproveitou a melhora no seu estado de saúde para fazer uma live no Instagram para falar sobre seu acidente.

Dieynne disse no vídeo que correu risco de morte após a picada da cobra jararaca, precisou de transfusão de sangue e uma cirurgia de emergência no braço.

A médica continua internada no Hospital Albert Einstein e aproveitou a live para responder perguntas de amigos e seguidores.

Segundo ela, os médicos devem dar alta a ela neste final de semana.

Veja o vídeo: