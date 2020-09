Vídeo: Homem arrisca própria vida para salvar cão em rio com forte correnteza

Um vídeo recentemente divulgado no Twitter, mostrou um momento heróico de um homem indiano, na tentativa de salvar um cachorro em um rio que estava transbordando.

Nas imagens é possível ver a dificuldade que o guarda chamado Mujeed passa para resgatar o animal que ficou preso em alguns arbustos. O homem se apoia na pá de um trator em meio à uma forte correnteza, tentando convencer o animal para que se aproxime dele e assim possa salvá-lo.

Mujeed se tornou conhecido por todo o mundo, após o vídeo divulgado pela ANI, que já conta com mais de 120 mil visualizações.

Quer conferir este momento? Assista o vídeo abaixo.

#WATCH Telangana Home Guard jawan, Mujeed rescues a dog stuck in thick bushes at the bank of an overflowing stream in Nagarkurnool (16.09.20) pic.twitter.com/Se6V7VE1AC

— ANI (@ANI) September 17, 2020