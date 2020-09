Mecha de cabelo e telegrama de Abraham Lincoln são leiloados por 81 mil dólares

Uma mecha de cabelo e um telegrama manchado de sangue de Abraham Lincoln, foram leiloados recentemente nos Estados Unidos por um valor de 81 mil dólares.

Nenhuma informação foi divulgada do felizardo ou felizarda que conseguiu adquirir os itens. Sobre a mecha de cabelo, a porção tem cerca de 5 centímetros, aproximadamente, e foi retirada de Lincoln no exame de autópsia, após seu assassinato no Teatro Ford, em Washington – DC, em 1865.

De acordo com o site Hindustan Times, o valor da venda pela RR Auction foi de exatos $81.250, acima do esperado que era de apenas $75.000.

O portal explica ainda que o telegrama tem relevância, pois elimina a teoria de que o então secretário de guerra, Edwin Stanton, teria planejado matar Lincoln, devido suas diferenças políticas e pessoais.