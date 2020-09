Clube dos 27: veja 6 artistas que partiram com essa mesma idade

No universo do rock e da música pop, o 27 é um número cabalístico. Afinal: não foram poucos os artistas famosos que partiram com essa mesma idade. Possivelmente apenas uma grande coincidência, o que une de fato essas pessoas foram suas vidas intensas, porém desregradas, com tendências autodestrutivas, marcadas por um frequente abuso de álcool de outras drogas.

Confira abaixo uma lista com 6 artistas muito talentosos que partiram cedo demais e entraram para essa infeliz estatística:

Brian Jones (1942 – 1969)

Reprodução / New York Post / Redferns

Fundador e primeiro líder dos Rolling Stones, Brian Jones também foi quem escolheu o nome da banda inglesa. Versátil, tocava guitarra, marimba, sitar, dulcimer e saxofone, entre outros instrumentos. Foi encontrado morto na piscina de casa dois dias após ter sido expulso da banda, por conta do seu vício em drogas. A causa de sua morte ainda hoje permanece um mistério, mas o mais possível é que tenha sido um acidente.

Jimi Hendrix (1942 – 1970)

Reprodução / Duna FM

Jimi Hendrix encabeça quase todas as listas de melhores guitarristas de todos os tempos já feitas. Não é pra menos: Hendrix revolucionou o uso do instrumento, que antes de sua existência era praticamente um violão elétrico ainda em busca de sua identidade própria. Morreu afogado em seu próprio vômito, uma mistura de vinho tinto e remédios para dormir, depois de uma festa.

Janis Joplin (1943 – 1970)

Reprodução / Daily Mirror / Mirrorpix / Getty Images

Fortemente influenciada pelo blues, a cantora estadunidense era conhecida por suas interpretações viscerais. Veio passar o carnaval de 1970 no Rio de Janeiro, onde teve um caso com o cantor e compositor brasileiro Serguei. Janis morreu no auge do sucesso, vítima de uma overdose acidental de heroína.

Jim Morrison (1943 – 1971)

Reprodução / infobae

Um dos maiores poetas de sua geração, o vocalista do The Doors teve uma vida curta, porém intensa, deixando uma das obras mais influentes do rock. Foi encontrado morto em um quarto de hotel em Paris, na França, também vítima de uma overdose acidental de heroína. Seu túmulo no cemitério Père Lachaise, na capital francesa, virou um ponto de peregrinação para fãs do mundo inteiro.

Kurt Cobain (1967 – 1994)

Reprodução / Frank Micelotta Archive / Getty Images

O depressivo líder do Nirvana, a maior banda de rock dos anos 90, cometeu suicídio no auge do sucesso, em 1994, com um tiro na cabeça. Desde então, é lembrado como um dos maiores cantores, compositores e guitarristas da história do rock e principal nome do grunge (um subgênero do rock alternativo surgido no final dos anos 80 na cidade americana de Seattle).

Amy Winehouse (1983 – 2011)

Reprodução / Diário do Nordeste

A cantora e compositora britânica alcançou sucesso internacional com o lançamento de Back to Black, álbum em que falava abertamente de sua batalha contra o vício em álcool e outras drogas. Morreu em 2011, vítima justamente de uma overdose de álcool. Em 2016, um documentário sobre a sua difícil vida ganhou o Oscar de Melhor Documentário.