Banido! Estados Unidos proibirá TikTok e WeChat a partir de domingo; saiba mais

A polêmica do governo americano com o chinês, sobre os aplicativos TikTok e WeChat, finalmente chegou à uma decisão final. Segundo comunicado feito hoje (18) pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos, os apps estarão proibidos para download a partir do próximo domingo (20).

O conflito já se prolonga há um determinado tempo, após o governo de Donald Trump acusar o aplicativo chinês de espionagem e utilizar indevidamente os dados de usuários americanos.

Para contornar a situação, o governo americano fez uma proposta de compra do app, recebendo ofertas inclusive de algumas companhias nacionais, estas que foram recusadas pela ByteDance, companhia responsável e atual dona do TikTok.

Há quem afirme que a situação atual se deu por razões políticas e pelas dificuldades de relacionamento, principalmente do ponto de vista comercial, entre o atual governo de Donald Trump e o chinês.

Por fim, até a publicação desta matéria, não há nenhuma informação sobre a alteração desta decisão.