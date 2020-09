Vídeo registra momento em que em homem cai de paraquedas após salto no RJ

Um momento de desespero foi registrado por um vídeo no último domingo (13), na cidade do Rio de Janeiro, após um homem de 42 anos realizar um salto no Morro do Rangel, na Zona Oeste.

Nas imagens gravadas pelo professor Guaracy de Freitas, é possível ver que segundos após o salto há alguma falha com o equipamento, resultando na queda do rapaz.

De acordo com informações de Freitas ao portal MT+, o homem caiu em cima de árvores e o acidente teria acontecido por falha humana. O resgate demorou cerca de 30 minutos para chegar ao local após o ocorrido.

