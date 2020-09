Dentistas alertam sobre vídeos de pessoas usando lixa de unha nos dentes

Uma nova onda no TikTok mostra dicas de beleza com adolescentes 'limando' dentes com lixas de unha para torná-los mais uniformes. Os vídeos ligaram o sinal vermelho entre a comunidade de odontologistas, que chamam a atenção para os riscos que isso pode causar à saúde, informou o jornal Metro do Reino Unido.

De acordo com a dentista Sunny Sihra, da clínica Simply Theeth, lixar os dentes pode causar danos irreversíveis à estrutura dentária e retirar o esmalte ao redor da borda do dente.

Tornar os dentes uniformes impede que eles sejam eficientes na mastigação, explicou a dentista Kailesh Solanki.

"As pessoas que lixam os dentes, como visto no TikTok, correm o risco de danificar o tecido dentário saudável ou o esmalte, podendo causar problemas como sensibilidade ou dor."

A lixa, se não usada por profissional habilitado, pode rachar o dente, deixar as raízes expostas a infecções e resultar inclusive em perda óssea, de acordo com a profissional.