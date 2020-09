Que amor! Empresária desenvolve caixa surpresa para acolher mulheres durante a TPM

Uma empresária de Santos, litoral paulista, criou uma novidade para as mulheres que sofrem com a chegada da tensão pré-menstrual (TPM). A jovem desenvolveu uma caixa com várias surpresas, que vão desde alimentos, até itens de higiene pessoal.

Nomeada de “Bendita TPM”, a iniciativa além de trazer algum tipo de conforto, na verdade tem por objetivo trabalhar a autoestima da mulher, que se vê bastante afetada durante o período menstrual.

Em entrevista ao Diário do Litoral, a empresária Letícia Santos comenta que teve a ideia em conjunto com uma amiga, após ficar desempregada durante a pandemia.

Letícia esclarece ainda que atualmente há somente um modelo de caixa, mas que é personalizada de acordo com as informações que as clientes ou pessoas que têm o intuito de presenteá-las preenchem em um formulário. De toda forma, existe um “toque especial”, afinal de contas, o intuito da caixa é ser uma surpresa.

Para quem deseja saber mais, Letícia pode ser encontrada pelo Instagram @_benditatpm ou pelo aplicativo de mensagens, Whatsapp, no número (13) 9-9707-2908.