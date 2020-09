Nova lei na Nigéria condena estupradores à castração cirúrgica

Estupradores condenados passarão a enfrentar pena de castração cirúrgica na Nigéria, de acordo com a nova lei assinada pelo governador do estado de Kaduna, de acordo com o Daily Mail.

A lei prevê ainda que qualquer pessoa que estuprar uma criança menor de 14 anos enfrentará a pena de morte.

O endurecimento da legislação deve-se ao aumento dos casos de estupro no país em função do isolamento social provocado pela pandemia de covid-19, o que levou alguns governadores a decretarem estado de emergência.

O novo código penal de Kaduna, o estado mais populoso do país, prevê ainda que se a vítima tiver mais de 14 anos, o estuprador pode pegar prisão perpétua.

No caso de mulheres condenadas por estupro de menores, elas terão suas trompas retiradas cirurgicamente.