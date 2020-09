Xô mau hálito! Especialista explica como resolver esse problema com dicas simples

Ter problema com mau hálito pode ser mais comum e fácil do que se imagina, porém, da mesma forma esse problema pode ser resolvido, e melhor, com alternativas naturais.

Antes de mais nada, é importante explicar que o mau hálito pode ter vária fontes como: oportunidades na escovação, jejum intenso ou até mesmo doenças, que podem ser bucais ou gastrointestinais.

De acordo com a nutricionista Tatiana Zanin, algumas alternativas naturais podem ajudar na cura do mau hálito, dentre elas: comer uma maçã, chupar cubos de polpas, entre outros.

Quer saber como acabar de vez com esse problema? Confira abaixo o vídeo com mais detalhes e dicas dados por Tatiana, no YouTube: