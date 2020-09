Vídeo mostra crocodilo em região de enchente após passagem do furacão Sally

Um crocodilo de cerca de 4 metros foi filmado por uma dona de casa nadando nas águas de enchente causada pela passagem do furacão Sally na região de Gulf Shore, no Alabama, Estados Unidos.

As autoridades norte-americanas pedem que os moradores da região fiquem abrigados até que as águas das enchentes baixem devido ao deslocamento de animais selvagem pelo furacão.

A passagem do furacão Sally devastou a costa norte-americana, derrubando árvores, casas e linhas de energia. (Com WJTV)

Veja o vídeo:

Another reason to SHELTER IN PLACE until flood waters recede. Not only are there downed power lines, but there’s also displaced wildlife. This 10-12 ALLIGATOR was just outside of a house in Gulf Shores on Plash Island earlier this morning.

Video from Tina Bennett @NWSMobile pic.twitter.com/aK5O2inOqX

— Thomas Geboy (@ThomasGeboyWX) September 16, 2020