Médica mordida por cobra em cachoeira grava vídeo para seguidores

É notícia MARAVIJHOSA que vocês querem?! 👆🏻🥰 Iniciamos o desmame da traqueostomia !!! A fonoaudióloga optou por desinsuflar o cuff e colocar a válvula de fala, que já havíamos tentando colocar mas a voz não saia devido ao edema na glote. Próximo passo: retirada da cânula e realização do curativo oclusivo do estoma Seguimos assim: celebrando cada vitória, um passo de cada vez, só benção sobre benção 🙌🙏 👉 Fui avaliada pelo cirurgião torácico 👉 Fui avaliada pelo ortopedista especialista em mãos que me operou, amanhã já vamos retirar os pontos 👉 Fiz fisioterapia respiratória, to reaprendendo a respirar pelo nariz 😅 👉A nutri modificou minha dieta, era pastosa, agora está semi sólida. Pedi pra acrescentar omelete, frutas e legumes cozidos. Vocês sabem que sou vegetariana né?! 🥗 🍳 🍓 E pra deixar o dia ainda mais lindo, recebi a visita da amiga/irmã @dra.vanessamiramoto que trouxe até chocolate saudável (zero tudo) do jeitin que eu amo! 🍫 ♥️ To muito feliz!!! Não podia deixar de compartilhar mais essa vitória com vocês! 😍 Obrigada meu povo!!! Continuem em oração por mim! Gratidão meu Deus! Toda honra e toda glória em seu nome senhor 🙌 #deusébomotempotodo #deusefiel #deusnocomando #deusédeus #obradivina #coisasdedeus #deuspoderoso #gratidao #obrigadadeus #renascimento #meninadosolhosdedeus