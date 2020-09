Foto de Pietà com ‘Jesus Negro’ acaba em discussão na internet

Na última sexta-feira (12), a Pontifícia Academia para a Vida realizou uma publicação em sua conta do Twitter que causou polêmica nas redes sociais. A imagem traz uma reprodução da obra Pietà, de Michelangelo, segurando um Jesus negro nos braços.

Junto com a imagem, que causou balbúrdia nas redes sociais, a Pontifícia comunicou o seguinte: “Uma imagem que vale um discurso”.

Após toda a polêmica na internet, o porta voz da instituição, Fabrizio Mastrofini, esclareceu que a imagem busca trazer um debate sobre o racismo, mas que não tem nenhuma ligação com o movimento “Black Lives Matter”. “Não há nenhum tipo de ligação com o movimento 'Black Lives Matter', é uma manipulação politizada. Essa imagem quer ser uma mensagem de 360 graus contra o racismo”, finalizou.

Confira abaixo a imagem que gerou revolta nas redes sociais:

An image that is worth a speech. pic.twitter.com/RnqzEXiW1V

— Pontifical Academy Life (@PontAcadLife) September 12, 2020