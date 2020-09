Médica picada por cobra em cachoeira posta vídeos e fotos do acidente

View this post on Instagram

Pra quem ainda não assistiu o vídeo do acidente, aí está! 👆🏻👆🏻👆🏻 1* foto: inicio da trilha pra chegar na cachoeira 1* video: momento que avistamos a cachoeira 2* video: momento exato do acidente, os gritos são meus. 3* video: a cobra jararaca que me picou bem plena se refrescando 🐍 Vocês deixaram inúmeras perguntas na caixinha de perguntas do Stories e eu selecionei algumas pra responder aqui 👉 Como aconteceu? Eu estava atrás da cachoeira, encostada numa pedra. Senti uma picada na região da mandíbula e vi um pedaço da cobra entrando no meu colete, puxei rapidamente com a mão esquerda, onde levei mais 2 picadas. 👉 Doeu? MUITO! Quase insuportável! 👉 O que aconteceu depois da picada? Imediatamente minha mão começou a inchar e meu braço ficou pesado. Eu chorava de dor! Desci de tirolesa e fiquei aguardando o carro pra me levar pro hotel pra buscar minhas coisas. Fiquei aguardando no carro enquanto meu namorado e o casal de amigos organizavam as coisas. Coloquei gelo na mão e partimos pra Cuiabá. 👉 Quanto tempo demorei pra ser atendida? Em média 3h! Fui direto pro PS de Cuiabá, onde fui medicada e recebi o soro botrópico 👉 Como suportei a dor? Controlando minha mente! Pensando que tudo estava sob controle e Deus estava cuidando de tudo. 👉 Corri o risco de morte? Com toda certeza! Meu estado de saúde era gravíssimo 👉 Quantos dias na UTI? 4 dias na UTI em Cuiabá 6 dias na UTI em São Paulo Depois fui pro semi intensivo Agora estou no quarto Estou hospitalizada desde o dia 30/08 👉 Como descobri que tava com #covid ? É protocolo do hospital Albert einstein realizar o teste. Testei positivo e logo fui encaminhada pra UTI do povo com covid 👉 Como estou me sentindo? Grata por estar viva e confiante de que tudo vai ficar bem e logo estarei em casa. 👉 A fé te ajudou? Sem dúvida! Minha fé em Deus é o que me manteve forte o tempo todo! As orações, as mensagens, o carinho de todos vocês também! 👉 Qual a sensação de passar por tudo isso e estar viva? Renascimento! 🙏 👉 Qual o maior aprendizado? Como diz a música 🎶 “Que a vida é trem bala parceiro E a gente é só passageiro prestes a partir… “ ♥️