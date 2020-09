Vídeo de vizinhos salvando criança que caiu de janela de prédio se torna viral no Twitter

Vizinhos de Jiangxi, na China, gravaram o momento desesperador e heroico, no qual um grupo de pessoas conseguiu salvar uma crianca de cair da janela do terceiro andar.

De acordo com o CGTN, a gravação foi realizada na última quinta-feira, quando a menina foi deixada sozinha na casa dos avós. Ao sair pela janela a sala, a criança gritou e um dos vizinhos imediatamente pediu ajuda.

Com a ajuda de um cobertor, as pessoas conseguiram salvar a menina, que saiu sem nenhum ferimento grave. Confira o momento:

Watch: Four-year-old falls off window, rescued by neighbors with a blanket #ChinaBuzz pic.twitter.com/JaVchvoYFC

— CGTN (@CGTNOfficial) September 12, 2020