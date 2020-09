Noel Gallagher: ex-guitarrista do Oasis diz que se recusa a usar máscara

Noel Gallagher, ex-guitarrista do Oasis, afirmou que apesar da pandemia de coronavírus (que já matou quase 1 milhão de pessoas no mundo), se recusa a usar máscara. Segundo o músico, que também era o principal compositor da banda britânica, usar máscara seria “uma violação de sua liberdade”.

Segundo o The Guardian, Noel comentou recentemente em um podcast que participou: “Não é uma lei. Há muitas liberdades sendo tiradas de nós agora. Eu escolho não usar uma. Se eu pegar o vírus, ele está em mim, não está em mais ninguém. É um saco. Não há necessidade disso, elas são inúteis."

Gallagher contou que já resistiu a várias chamadas para usar uma máscara: “Eu estava indo para Manchester de trem na outra semana e um cara disse,‘ Você pode colocar sua máscara? Porque a polícia de transporte vai entrar e multar você em mil libras. Mas você não precisa colocar se estiver comendo.’ Então eu respondi: ‘ah, certo, esse vírus assassino que está varrendo o trem vai vir e me atacar mas, se perceber que eu estou comendo um sanduíche, vai embora.”

"Por que você tem que usar quando está cortando o cabelo, mas não precisa usar em um pub?", adicionou.

Pelas leis atuais do Reino Unido, você deve usar máscara no transporte público, em salas de concertos, lojas e hotéis, entre outros. Vários estudos sérios demonstram que o uso de máscara é eficaz na redução do risco de pegar a Covid-19.