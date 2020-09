Na Indonésia, quem não usa máscara é punido cavando covas para mortos da covid-19

Oito pessoas foram condenadas em Gresik, pequena cidade da Indonésia, a cavar sepulturas para os mortos pela covid-19 como punição por não usarem máscaras de proteção em locais públicos, como determina a lei, de acordo com The Jakarta Post.

Assim como em várias outras localidades do planeta, a população da Indonésia tem se mantido resistente ao uso de máscara para evitar o contágio do coronavírus e o número de infetados na região não para de crescer, segundo as autoridades.

A punição é realizada no cemitério público da cidade, que no momento tem apenas três escavadeiras e elas não estão dando conta do volume de enterros diários.

Os cidadãos punidos foram divididos em grupos para ajudar os profissionais. Alguns cavaram sepulturas, enquanto outros instalaram as placas para acomodar os caixões, sempre usando máscaras e luvas de proteção. (Com T13)