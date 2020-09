Leões eram criados para serem mortos em caçadas

Ativistas dos direitos dos animais resgataram um uma fazenda da África do Sul 10 leões que eram mantidos em cativeiro para serem abatidos por caçadores.

Os animais eram mantidos em lugares pequenos, no escuro, e com pouca alimentação para ficarem mais fracos e facilitar a vida dos caçadores. As condições de higiene no local onde os animais estavam também eram péssimas.

Nesta 'caçada indoor', o caçador pode escolher o animal que deseja matar e não precisa sequer sair do carro. Segundo os ativistas, trata-se de uma ‘caçada por troféus’, totalmente injusta e cruel.

Os leões resgatados estavam extremamente estressados e tiveram que ser acalmados para o transporte. Eles foram levados para um santuário de animais. (Com Daily Mail)