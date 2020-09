Homem é flagrado usando cobra como máscara no transporte público

Um homem foi flagrado carregando uma cobra píton e usando-a enrolada no rosto e pescoço em um ônibus da Inglaterra.

De acordo com o Manchester Evening News, as pessoas chegaram a pensar que o animal se tratava de algum tipo de máscara moderna, já que devido à pandemia de covid-19, o uso do acessório é obrigatório no transporte publico.

“Ele tinha enrolado a cobra no rosto como uma máscara entrando no ônibus. No começo eu pensei que ele estava usando uma máscara bem descolada, então ele a deixou rastejar ao redor do corrimão. Ninguém estava realmente incomodado no ônibus, mas um homem atrás gravou um vídeo”, disse uma das testemunhas.

Reprodução / Manchester Evening News

Fotos do momento foram parar nas redes sociais, mas o homem não foi identificado.