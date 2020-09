Febre do Nilo ocidental deixa quatro mortos em surto na Espanha

Um surto da Febre do Nilo Ocidental já causou quatro mortes em cidades turísticas no sul da Espanha, ligando o alerta das autoridades sanitárias do país.

A cidade de Sevilha tem se mantido o principal foco da febre do Nilo ocidental e já foram confirmados 24 casos.

Em Cádiz, província vizinha, foram registrados pelo menos 6 casos.

A doença é causada por um vírus mortal que é transmitido pela picada do mosquito Culex, afetando pessoas e animais.

Em algumas pessoas a doença pode passar sem sintomas, em outros causa febre aguda, anorexia, náusea, vômito, dor nos olhos e cabeça e músculos. Em pessoas que já possuem outras comorbidades, pode ser fatal. (Com Daily Mail)