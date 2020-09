Bill Gates prevê qual será a primeira vacina contra covid-19 e quando ela será aprovada

O empresário fundador da Microsoft e filantropo, Bill Gates, declarou qual acha que será a primeira vacina contra o covid-19 e quando ela poderá ser lançada. Ele não foi otimista com a possibilidade de uma cura eficaz e preventiva e acredita que apenas um dos ensaios que estão em fase final pode levar à imunidade verdadeira.

"É provável que nenhuma das vacinas busque aprovação nos Estados Unidos antes do final de outubro. A única vacina que, se tudo correr bem, poderia requerer a licença de uso emergencial no final de outubro, seria a da Pfizer”, concluiu em entrevista por teleconferência à rede de televisão CNBC.

“Acho que assim que entrarmos, digamos, em dezembro ou janeiro, pelo menos dois ou três provavelmente buscarão aprovação, se forem realmente eficazes. E então temos esses testes de fase três em andamento. A única vacina que, se tudo der certo, poderia solicitar a licença de uso emergencial no final de outubro, seria a Pfizer”, relatou.

Em entrevista à Bloomberg, Gates mencionou que acha que a pandemia poderia chegar ao fim nos Estados Unidos no final do próximo ano, anunciando que, fora do seu país, a demora pode ser maior, chegando até 2022.