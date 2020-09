Aprenda a eliminar o mofo do banheiro com apenas 1 produto

Ninguém merece sofrer com o mofo, né? E principalmente no banheiro.

E embora muitos lidem com esse problema retocando a pintura, há uma dica muito mais simples e barata para resolver a situação com as manchas e aliviar ou eliminar por completo os os odores de seu banheiro. Estamos falando da água sanitária.

Sim, muitos não sabem, mas a água sanitária é potente contra o mofo. E para realizar a sua limpeza, você precisará de apenas: água natural (H2O), água sanitária e um borrifador.

Quer aprender a como aplicar esta dica?

É bem simples! Basta misturar um pouco de água natural, com água sanitária e adicioná-la ao borrifador. Aplique no teto e/ou nas regiões com mofo e deixe agir por alguns minutos. Em seguida, tire o excesso com um pano e se precisar, jogue um pouco de água natural para ajudar com a limpeza.

Fácil, né? Aproveite esta dica e boa limpeza!