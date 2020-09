Vídeo mostra mulher levando cobra para passear em Belo Horizonte; animal é transportado em carrinho de bebê

O vídeo que mostra uma mulher tirando sua cobra de estimação da bolsa e deixando-a passaer por um canteiro no centro de Belo Horizonte se tornou viral esta semana.

De acordo com o portal da rádio Itatiaia, a moradora é conhecida pela cidade por andar com as cobras na bolsa ou em um carrinho de bebê.

“Uma vez estava bebendo no anexo do Mercado e essa senhora parou quase que do meu lado, com um carrinho de bebê. Quando olhei, tinha uma cobra (provavelmente essa aí). Fiquei tão assustado que nem tive reação, só fiquei olhando aquilo, paralisado…”, comentou um dos internautas.

Confira: