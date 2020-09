Vídeo mostra cobra caindo ao lado de homem em cachoeira e situação termina em pânico

View this post on Instagram

Cobras caindo de cachoeiras: vídeo mostra cobra caindo ao lado de homem em cachoeira. Após a médica Dieynne Saugo, de 33 anos, ter sido picada por uma cobra em uma cachoeira em Nobres (MT), vários vídeos começaram a circular mostrando cobras caindo de cachoeira. . Vídeo: reprodução . #cobra #cachoeira #noticias #brasilia #minhacapital