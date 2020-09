Navio afundado há 400 anos é encontrado perfeitamente preservado na Finlândia

Um navio afundado foi encontrado em condições quase perfeitas, apesar de estar há 400 anos debaixo d'água.

Segundo o The Sun, os mergulhadores fizeram a descoberta misteriosa enquanto exploravam o Mar Báltico, na costa da Finlândia. Eles já haviam se deparado com outros naufrágios antes, mas nunca com um tão antigo e intacto quanto este navio mercante holandês.

A embarcação remonta a uma época em que o Império Holandês abrangia cinco continentes, tornando-se uma superpotência econômica que, sozinha, era responsável por metade do transporte marítimo da Europa em 1670.

Chamado de 'fluyt', esse tipo de navio era projetado para transportar o máximo de carga com apenas alguns tripulantes e, embora muitos deles fossem usados naquela época, poucos exemplos permanecem até hoje.

Reprodução / The Sun / BADEWANNE.FI

O naufrágio, encontrado perto da foz do Golfo da Finlândia, estava a cerca de 280 pés (85 metros) abaixo da superfície. Apesar de alguns pequenos danos causados pelas modernas redes de pesca, a embarcação ainda está praticamente intacta e preservada na água gelada.

O frio, a escuridão e os baixos níveis de sal significam que os organismos que costumam comer barcos de madeira não estão presentes. E o fato de estar em tão boas condições intriga os especialistas, que ainda não sabem ao certo por que ele afundou:

“Não há pistas para isso. O casco está intacto. Está no meio do mar, então não encalhou. Talvez tenha virado durante uma tempestade ou as bombas tenham ficado presas e o navio tenha entrado com muita água por causa de um vazamento. Ou talvez o cordame tenha congelado e tornado a nave instável. Mas realmente não sabemos.” – Declarou Jouni Polkko, da equipe de mergulho que o encontrou.