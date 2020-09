Jovem diagnostica próprio câncer após consultar sintomas no Google

Uma adolescente de 14 anos, Amelia Johnson, se tornou recentemente um dos assuntos mais comentados na internet, a jovem conseguiu diagnosticar seu próprio câncer após pesquisar os sintomas no Google.

A desconfiança da garota se deu logo após alguns hematomas aparecem em seu corpo. Os pais acreditavam que eram devidos aos treinos de ballet, mas Amélia começou a estranhar quando as lesões se tornaram cada vez mais frequentes. Em consulta com seu médico, o profissional afirmou que poderia ser ausência de ferro, mas logo após os resultados dos exames de sangue, o cenário mudou.

Em entrevista ao jornal inglês The Sun, o pai de Johnson relatou que ele a família foram despertados no meio da noite por uma ambulância, para levar a adolescente, com 14 anos na época, ao hospital. Os funcionários não sabiam dizer ao certo o que estava acontecendo, então a jovem pesquisando os sintomas a caminho do centro médico disse para a mãe: “Acho que tenho câncer”.

Chegando ao local, o diagnóstico foi confirmado para “leucemia mieloide aguda”, tendo Amelia que iniciar o tratamento imediatamente.

A jovem, hoje com 15 anos, segue todos os tratamentos e cuidados necessários para o tratamento da doença.