Cobra é achada dentro de impressora no RS

Glenio Campos, morador da cidade de São Sepé, na região central do Rio Grande do Sul, tentava imprimir um documento no último sábado, mas a folha de papel não saía de jeito nenhum. Resolveu abrir a impressora e levou um susto: dentro dela, tinha uma cobra dividindo espaço com as folhas de sulfite.

A cobra, de acordo com a Polícia Ambiental, era uma cipó-verde, que não é considerada perigosa para os seres humanos e se alimenta de ratos e anfíbios.

Como Glenio não sabia disso ainda, resolveu colocar a impressora no quintal e esperar que a cobra resolvesse sair do esconderijo, e foi o que ela fez após algumas horas, escapando para um matagal próximo.

De acordo com ele, é comum as cobras aparecerem nas árvores e galpão da casa, mas na impressora é a primeira vez. (Com G1)