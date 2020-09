Bactéria carnívora é diagnosticada em 5 pessoas nos EUA

Moradores de Connecticut, estado dos EUA, estão sendo alertados pelas autoridades para evitar as praias depois que cinco pessoas foram diagnosticadas com uma infecção rara causada pela bactéria Vibrio vulnificus, também conhecida como bactéria ‘comedora de carne’, segundo o NY Post.

De acordo com as autoridades do Departamento de Saúde de Connecticut, todas as pessoas foram contaminadas em Long Island Sound, região costeira onde desembocam vários rios.

Essa bactéria causa uma rara infecção que pode levar a necrose dos membros e amputação, se não tratada rapidamente. O contágio por ferida aberta pode ser fatal.

Segundo o epidemiologista Matthew Cartter, o local da contaminação sugere que a bactéria sobrevive na água salgada do mar e também na água salobra, em estuário de rios.

As autoridades alertam para que qualquer pessoa que tenha ferimentos de pele recentes evitem tomar banho de mar naquela região.