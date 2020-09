Vídeo de mulher capturando cobra com as próprias mãos impressiona o Twitter; ela estava se preparando para um casamento

Trabalhar como apanhador de cobras é uma função muito importante e que pode lidar com emergências nas horas mais inusitadas em diversos países. Isso aconteceu com Nirzara Chitti, uma mulher que captura esses animais na Índia.

Em um vídeo que se tornou viral no Twitter, ela aparece resgatando uma cobra de uma casa com as próprias mãos, vestindo um Saree e toda arrumada para uma festa de casamento.

De acordo com o Latestly, a mulher recebeu um chamado quanto estava prestes a sair para a ocasião especial e fez o possível para realizar a tarefa rapidamente e não se atrasar.

Virat Bhagini, a snake catcher, was dressed to attend a wedding when she was called to catch a snake in a home. She did it without any special equipment with perfect poise in a saree. pic.twitter.com/uSQEhtqIbA

— Dr. Ajayita (@DoctorAjayita) September 12, 2020