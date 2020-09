Vestido para esperar ‘família nova’, cachorro é novamente abandonado

Vicente é um cãozinho que vive em um abrigo de Bogotá, na Colômbia, que havia encontrado uma família disposta a adotá-lo. No dia marcado, o vestiram a rigor para esperar seus donos, mas seus novos amigos nunca vieram buscá-lo.

A triste história do cãozinho deixado plantado à espera da nova família viralizou nas redes depois que a fundação de resgate de cães publicou as fotos do cachorro abandonado pela segunda vez.

“Vicente ficou vestido e chateado e ainda está disponível para adoção. O suposto adotante de Vicente nunca veio buscá-lo. Quando ele estava pronto para ir para casa, tomando banho, cancelou sua adoção”, escreveram. (Com 24h)

Veja a postagem:

A Vicente lo dejaron vestido y alborotado y sigue disponible para adopción. ✨ El supuesto adoptante de Vicente nunca… Posted by Fundación Rescátame on Wednesday, September 9, 2020

“Depois perguntam-nos porque somos tão rigorosos com o processo, por isso mesmo! Porque não queremos ter a menor dúvida de que os nossos peludos ficarão em excelentes mãos durante toda a VIDA”, disseram.