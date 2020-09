Cachorro espera há 10 anos em frente ao hospital o dono já falecido

Médicos e enfermeiras do Hospital Nossa Senhora de Lourdes, em Nova Lima, Belo Horizonte, já perderam a conta de quantos anos o cachorro Negão vive na calçada em frente.

Uma assistente social disse que ele chegou acompanhando o dono há mais de 10 anos. Seu cuidador, muito doente, morreu poucos dias após dar entrada.

Desde então, Negão dorme na frente do hospital esperando que seu dono saia pela porta. Ele vive da ajuda dos médicos e pacientes, que o adotaram e diariamente colocam ração e água para ele.

Negão tem um problema de fígado e o hospital está fazendo uma campanha para ajudá-lo.

Os interessados em ajudar o cão Negão ou adotá-lo podem entrar em contato com o hospital pelo email: [email protected]. (Com informações do G1)