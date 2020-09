Vídeo mostra crocodilo nadando como golfinho ao lado do barco

Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra um enorme crocodilo nadando ao lado de um barco de pescadores a motor em Queensland, na Autrália.

O que chamou a atenção dos especialistas é que o crocodilo nada como se fosse um golfinho, dando saltos da água e nadando em alta velocidade.

Segundo eles, essa atitude não é normal para um crocodilo desse porte e pode ser muito perigosa para os pescadores e pessoas em barcos, uma vez que ele pode saltar e abocanhar alguém.

Veja o vídeo:

For those who wondered how fast crocodiles can swim. pic.twitter.com/seMmHQhIzw

— Jay Kirell (@JasonKirell) September 10, 2020