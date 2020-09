Tucano morre degolado por linha de cerol no Pantanal - MS

Os acidentes com linhas de cerol são cada vez mais frequentes e esta alteração muitas das vezes traz pequenos acidentes, mas em outras resulta em vítimas fatais.

Em Corumbá, no Pantanal sul-mato-grossense, um tucano foi mais uma vítima, morta degolada por uma linha de cerol. O acidente aconteceu em uma serralheria, local em que um funcionário encontrou o animal já sem vida, no alto de um pé de laranja com a linha enrolada no pescoço e um ferimento.

Não somente em Corumbá, mas em diversas outras cidades brasileiras, principalmente crianças e jovens aproveitam os dias de maior temperatura para soltar pipas e para melhorar sua performance, fazem a alteração na consistência das linhas adicionando o cerol, que nada mais é do que uma mistura de cola e vidro moído.

Segundo o site Cerol e dados da Associação Brasileira de Motociclistas (ABRAM) “no Brasil são mais de 100 acidentes por ano, sendo que 50% causam ferimentos graves, e 25% fatais”.