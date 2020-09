Jovem de 25 anos retira tumor de 20 kg do ovário

Uma mulher de 25 anos passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor do ovário nesta quinta-feira, em um hospital no interior do Acre, de acordo com informação do G1.

No início, ela achou que estava grávida, porque sua barriga começou a crescer rapidamente, mas fez o exame clínico e deu negativo.

Foi quando ela foi procurar um médico e uma tomografia mostrou que tratava-se de um tumor no ovário que havia crescido rapidamente e já tinha tomado toda a área da barriga.

A cirurgia para retirada do tumor demorou 3 horas, porque ele estava grudado no intestino.

Depois de retirado os médicos viram que o tumor foi pesado e constatou-se que tinha 20 kg, um caso raro, de acordo com a equipe cirúrgica.

A paciente ainda está internada, mas recupera-se bem da cirurgia.