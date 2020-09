Ameba ‘devoradora de cérebro’ faz mais uma vítima na Flórida

Mais um caso de contágio com a ameba Naegleria fowleri, também conhecida como ‘devoradora de cérebro’, foi registrado nos Estados Unidos.

Dessa vez, Tanner Lake Wall, um garoto de 13 anos ficou doente após a família passar férias em um acampamento no norte da Flórida (EUA), local que possui um lago e um parque temático.

Ele foi levado ao hospital com sintomas como problemas de dor de cabeça e dificuldade para respirar e foi rapidamente colocado em um ventilador, mas passados alguns dias o estado de saúde piorou e ele entrou em coma, vindo a falecer no início de agosto.

A ameba Naegleria fowleri normalmente é encontrada em água doce, como lagos e rios, e pode invadir o cérebro quando a água contaminada entra no nariz, de acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Nesses casos, a letalidade é de 97%. (Com informações da Webmd.com).